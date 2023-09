MTU Aero Engines: Aktie hat ein Kurspotenzial von +17,58% - Das Kursziel beträgt 244,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die MTU Aero Engines eine negative Kursentwicklung von -2,94%. In den letzten fünf Tagen ergab sich ein Gesamtverlust von -2,39%, was auf pessimistische Marktbedingungen hinweist.

Dennoch sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie. Ihr durchschnittliches mittelfristiges Kursziel liegt bei 244,80 EUR und würde damit einem möglichen Anstieg von +17,58% entsprechen. Diese Prognose wird jedoch nicht vollständig geteilt – einige Experten sind vorsichtig optimistisch und empfehlen einen Kauf (46,43%), während andere neutral bleiben oder zum Halten raten.

Insgesamt gibt das bewährte “Guru-Rating” für MTU Aero Engines weiterhin eine positive Einschätzung ab (3,64).