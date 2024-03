MTU Aero Engines Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Aktienkurs von Mtu Aero Engines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Mtu Aero Engines um 9,34 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,18 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt 9,86 Prozent, wobei Mtu Aero Engines derzeit 12,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Mtu Aero Engines war in den letzten Tagen neutral, mit keinen deutlichen Richtungsausschlägen. Es gab jedoch verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 202,43 EUR. Der letzte Schlusskurs von 223,4 EUR weicht somit um +10,36 Prozent ab, was als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht gilt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 216,23 EUR, was einer Abweichung von +3,32 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Mtu Aero Engines-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,5 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,83 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mtu Aero Engines daher mit "Neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.