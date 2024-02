MTU Aero Engines Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Mtu Aero Engines auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 29,33 liegt. Somit wird Mtu Aero Engines für beide RSI-Werte als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Mtu Aero Engines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dem Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" einbrachte. Darüber hinaus ergab die Analyse aus den sozialen Medien 4 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Mtu Aero Engines mit einer Rendite von -7,58 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mehr als 11 Prozent darunter liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,55 Prozent, wobei Mtu Aero Engines mit 11,12 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines bei einem Wert von 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 31,82) unter dem Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Mtu Aero Engines damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.