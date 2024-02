MTU Aero Engines Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Das Münchner Technologieunternehmen Mtu Aero Engines wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 20 liegt die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die ein KGV von 32,19 aufweisen, unter dem Durchschnitt um etwa 36 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gibt es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Mtu Aero Engines. Sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die Diskussion über die Aktie haben sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mtu Aero Engines derzeit bei 202,65 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 223,5 EUR, was einem Abstand von +10,29 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie mit einer Differenz von +8,64 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse positiv bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche zeigt sich jedoch eine Unterperformance von -7,58 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -13,62 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite 12,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Mtu Aero Engines trotz einer unterbewerteten fundamentalen Bewertung und positiven technischen Signalen in Bezug auf die Performance im Branchen- und Sektorvergleich eine Unterperformance aufweist.