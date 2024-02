MTU Aero Engines Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Firma Mtu Aero Engines schüttet eine Dividendenrendite von 1,57 % aus, was 1,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mtu Aero Engines ist positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Laut fundamentalen Analyse ist die Aktie von Mtu Aero Engines unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 20,55 liegt insgesamt 34 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 31,13, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Mtu Aero Engines unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +4,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch um +7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.