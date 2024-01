MTU Aero Engines Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Mtu Aero Engines eine Rendite von -5,98 Prozent erzielt, was 11,25 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,96 Prozent, wobei Mtu Aero Engines aktuell 11,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Mtu Aero Engines liegt bei 1,79 Prozent, was 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als eher unrentables Investment mit einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mtu Aero Engines liegt bei 19,08, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Mtu Aero Engines nur wenig Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität. Daher wird sie in diesem Faktor als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Alles in allem ergibt sich somit eine Gesamtbewertung für Mtu Aero Engines als "Schlecht".