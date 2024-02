MTU Aero Engines Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Mtu Aero Engines: Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Die Aktie von Mtu Aero Engines wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,55, was einen Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,52 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität bei Diskussionen im Internet über Mtu Aero Engines gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des 7-Tage-RSI als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 32,73, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mtu Aero Engines diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt wird die Aktie von Mtu Aero Engines aufgrund verschiedener Indikatoren als unterbewertet und positiv eingestuft.

