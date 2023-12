MTU Aero Engines Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mtu Aero Engines beträgt das aktuelle KGV 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Mtu Aero Engines eine Rendite von 1,79 Prozent auf, was 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Mtu Aero Engines war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es zudem verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen. Die statistischen Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat die Mtu Aero Engines im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,98 Prozent erzielt, was 11,25 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,96 Prozent, und Mtu Aero Engines liegt aktuell 11,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.