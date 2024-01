MTU Aero Engines Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse zeigt, dass die Mtu Aero Engines Aktie derzeit um +5,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,56 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Mtu Aero Engines haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen dazu, dass das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussion über das Unternehmen verliert an Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Mtu Aero Engines in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtu Aero Engines Aktie derzeit bei 20,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,46 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei einer Dividendenrendite von 1,79 % liegt die Rendite der Mtu Aero Engines Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche um 1,36 Prozentpunkte niedriger. Dies führt dazu, dass die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.