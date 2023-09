MTU Aero Engines-Aktie: Was für eine Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die MTU Aero Engines-Aktie (WKN: A0D9PT) erwischte einen katastrophalen Start in die Börsenwoche. Nachdem die Aktie des Triebwerkbauers bereits am Montag um -12% in die Tiefe stürzte, ging es am Dienstag um weitere -7% nach unten. Als Folge beendete die MTU Aero Engines-Aktie den Handel am Dienstag auf einem neuen Jahrestief. Was hat den Kurssturz ausgelöst?