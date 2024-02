MTU Aero Engines Aktie: Was für ein Erfolg!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,55 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Mtu Aero Engines. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zudem wurden sechs Handelssignale ermittelt, von denen fünf positiv und eines negativ sind. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass sie angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 216,5 EUR um +8,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,55 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die aktuelle Dividendenrendite für Mtu Aero Engines beträgt 1,57 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von den Analysten als "Neutral" bewertet.