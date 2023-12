MTU Aero Engines Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 214,20 EUR geschätzt, was einer Steigerung von +9,71% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 konnte MTU Aero Engines einen Anstieg von +0,62% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich die Kursentwicklung auf +0,57%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hinweist.

Analysteneinschätzungen

