MTU Aero Engines Aktie: Was Deutsche Anleger wissen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines wird von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem potenziellen Kursziel, das um +4,46% über dem aktuellen Kurs liegt. Die Kursentwicklung am 26.02.2024 zeigte einen Anstieg um +0,14%, während das Kursziel des Unternehmens auf 225,42 EUR festgesetzt ist. Das Guru-Rating von MTU Aero Engines bleibt konstant bei 3,86.

Die jüngsten Entwicklungen am Markt deuten auf eine gewisse Pessimismus hin, da sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf einen Rückgang von -3,45% summieren. Diese Entwicklung ist für viele Analysten überraschend, was die eindeutig negative Stimmung am Markt bestätigt.

Die Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten sieht ein mittelfristiges Kursziel von 225,42 EUR für die Aktie von MTU Aero Engines vor. Dies würde den Anlegern ein Potenzial von +4,46% eröffnen. Allerdings zeigt sich aufgrund der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend Uneinigkeit unter den Analysten.

Aktuell empfehlen 7 Analysten den Kauf der Aktie, während 11 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch nicht euphorisch. 11 weitere Experten geben eine neutrale Einschätzung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt sind also 62,07% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf MTU Aero Engines.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung weist der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” darauf hin, dass die Aktie weiterhin attraktiv ist, trotz vorheriger Bewertungen.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass MTU Aero Engines in den Augen vieler Analysten unterbewertet ist, und trotz des aktuellen Pessimismus am Markt weiterhin attraktive Chancen bietet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre MTU Aero Engines-Analyse von 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich MTU Aero Engines jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...