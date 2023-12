MTU Aero Engines Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Mtu Aero Engines liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 11,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI beträgt 41,06, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Mtu Aero Engines durchschnittlich ist und daher neutral bewertet wird. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt und letztendlich zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Mtu Aero Engines-Aktie eine Entfernung von -6,02 Prozent vom GD200 und wird daher als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 183,63 EUR auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Mtu Aero Engines-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.