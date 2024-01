MTU Aero Engines Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von Mtu Aero Engines hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung erfahren. Aktuell liegt der Kurs bei 202,4 EUR, was einer Entfernung von +7,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -1,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Mtu Aero Engines. Von insgesamt zwölf Tagen waren zehn positiv und nur zwei negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat die Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,32 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 9,1 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Mtu Aero Engines jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.