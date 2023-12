MTU Aero Engines Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Mtu Aero Engines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,98 Prozent erzielt, was 11,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,96 Prozent, und Mtu Aero Engines liegt aktuell 11,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Mtu Aero Engines nur wenig Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Mit einer Dividendenrendite von 1,79 Prozent liegt Mtu Aero Engines 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis historischer Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

