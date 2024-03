MTU Aero Engines Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Mtu Aero Engines eine Rendite von -2,17 Prozent, was 7,34 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors (5,17 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 6,79 Prozent, wobei Mtu Aero Engines aktuell 8,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Mtu Aero Engines liegt bei 1,57 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von Mtu Aero Engines in den vergangenen vier Wochen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Mtu Aero Engines eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs 11,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs 5,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.