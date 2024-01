MTU Aero Engines Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten Wochen konnte bei Mtu Aero Engines eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Beiträge in den sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer negativer geworden ist. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen, was auf eine geringere Aufmerksamkeit hinweist.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche um 8,11 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Mtu Aero Engines in diesem Zeitraum eine Underperformance von -10,2 Prozent verzeichnete. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Ergebnis des "Industrie"-Sektors von 6,97 Prozent lag die Performance von Mtu Aero Engines um 9,05 Prozent darunter.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mtu Aero Engines liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Mtu Aero Engines derzeit +5,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als kurzfristig positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie jedoch -3,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine negative Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Mtu Aero Engines, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Unterperformance im Branchen- und Sektorenvergleich sowie die gemischten Signale aus dem RSI und der technischen Analyse deuten auf eine eher negative Entwicklung hin.