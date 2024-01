MTU Aero Engines Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Anlegerstimmung für Mtu Aero Engines bleibt überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in Social Media hervorgeht. In den letzten Tagen gab es neun positive und ein negatives Stimmungsbild, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung unserer Stimmungsanalyse führt. Jedoch haben Optimierungsprogramme in letzter Zeit mehrheitlich negative Handelssignale erzeugt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mtu Aero Engines derzeit mit 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 196,3 EUR um -4,57 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigen Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 8,36 Prozent gestiegen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Mtu Aero Engines auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.