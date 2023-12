MTU Aero Engines Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtu Aero Engines Aktie liegt mit 20,55 unter dem Branchendurchschnitt von 30, was bedeutet, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet wird. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und führt zu einer positiven Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Aktie in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Trotzdem wurden statistische Auswertungen eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mtu Aero Engines bei 207,39 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 189,15 EUR steht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 181,25 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Mtu Aero Engines Aktie bei -5,98 Prozent, mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche ist die Rendite mit 10,87 Prozent deutlich niedriger, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.