MTU Aero Engines Aktie: Der Knaller!

Mtu Aero Engines: Analyse und Bewertung

In Bezug auf die Dividende ist Mtu Aero Engines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung mit einer Dividende von 1,57 % niedriger zu bewerten. Der Branchendurchschnitt beträgt 3,14 %, was einer Differenz von 1,57 Prozentpunkten entspricht. Diese Bewertung führt derzeit zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die Performance von Mtu Aero Engines in den vergangenen 12 Monaten betrug -7,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 5,89 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,47 Prozent im Branchenvergleich für Mtu Aero Engines bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,1 Prozent im letzten Jahr, und Mtu Aero Engines lag 12,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mtu Aero Engines derzeit bei 204,21 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 218,9 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,19 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 194,52 EUR. Dies entspricht einer Differenz von +12,53 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Mtu Aero Engines. Es gab insgesamt 13 positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mtu Aero Engines daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.