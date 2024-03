MTU Aero Engines Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines liegt derzeit bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,84 für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Mtu Aero Engines ist insgesamt sehr positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Meinungsspalten in den letzten zwei Wochen. Die überwiegend positiven Themen in diesen Diskussionen führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 6 positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie von Mtu Aero Engines liegt derzeit bei 1,57 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen etwas geringeren Ertrag von 1,53 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Mtu Aero Engines liegt bei 70,13, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,85, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Mtu Aero Engines daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.