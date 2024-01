MTU Aero Engines Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Mtu Aero Engines liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 23,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 21,11, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung sich für Mtu Aero Engines in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mtu Aero Engines mit 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Mtu Aero Engines im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt hat, was 13,64 Prozent unter dem Durchschnitt im Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 7,13 Prozent, wobei Mtu Aero Engines aktuell 14,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.