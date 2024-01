MTU Aero Engines Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie der Mtu Aero Engines als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mtu Aero Engines-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,53, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 42,09 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen ergeben, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit die Note "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird die Mtu Aero Engines-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,55, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,55 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Mtu Aero Engines-Aktie auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich bewertet wird und sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.