MTU Aero Engines-Aktie: Ist der Kurssturz zu Ende?

Nach dem katastrophalen Kurssturz der letzten Tage startet die MTU Aero Engines-Aktie (WKN: A0D9PT) am Freitag mit einem leichten Plus von knapp über 1% in den Handelstag und ist damit einer der Spitzenreiter im DAX. Gibt es endlich gute Nachrichten, die das Kursdebakel des Triebwerksherstellers beenden könnten?