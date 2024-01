MTU Aero Engines Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Die Mtu Aero Engines weist einen RSI von 21,43 auf, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,4 und deutet ebenfalls auf eine „Gut“-Einschätzung hin.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Mtu Aero Engines ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine „Gut“-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der aktuell auf "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 204,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 209,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,55 Prozent entspricht. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 192,41 EUR, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt die Mtu Aero Engines bei 1,57 %, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,13 % in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung niedriger ist und die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft wird.