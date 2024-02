MTU Aero Engines Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Mtu Aero Engines weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mtu Aero Engines mittlerweile auf 203,3 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 213 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,77 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 198,67 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +7,21 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut" ist. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtu Aero Engines beträgt 20, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" unterbewertet ist. Die Aktie erhält aus fundamentalen Gesichtspunkten daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Mtu Aero Engines verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.