MTU Aero Engines Aktie: Gigantischer Hammer!

Mtu Aero Engines: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtu Aero Engines liegt derzeit bei 20,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie bei 205,69 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 196,3 EUR, was einem Unterschied von -4,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 186,88 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher eine "Gut"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielte Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,36 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -10,44 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 7,06 Prozent, wobei Mtu Aero Engines 9,14 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Mtu Aero Engines liegt derzeit bei 1,79 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,36 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass die Mtu Aero Engines unterbewertet ist, eine gute charttechnische Bewertung aufweist, aber in Bezug auf Performance und Dividendenpolitik im Vergleich zur Branche und dem Industriesektor unterdurchschnittlich abschneidet.