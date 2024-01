MTU Aero Engines Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Mtu Aero Engines auf sozialen Plattformen zeigt hauptsächlich positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine schlechtere Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt ein neutrales Rating. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, erhält die Aktie eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mtu Aero Engines derzeit unter dem Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung erhält.

Die Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was zu einer guten Gesamtbewertung auf dieser Stufe führt.