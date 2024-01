MTU Aero Engines Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Mtu Aero Engines-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 206,02 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 193,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,93 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 185,87 EUR, was einer Abweichung von +4,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mtu Aero Engines-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Mtu Aero Engines langfristig unterdurchschnittlich ist und somit das Gesamtergebnis als "Schlecht" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Dabei wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Mtu Aero Engines diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mtu Aero Engines im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine Dividendenrendite von 1,79 % aus, was 1,38 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.