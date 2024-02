MTU Aero Engines Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von Mtu Aero Engines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,75 Prozent eine Unterperformance von 12,33 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 5,21 Prozent liegt Mtu Aero Engines aktuell um 12,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mtu Aero Engines ist positiv, da zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und die Meinungsmarktanalyse insgesamt ein "Gut"-Signal ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist Mtu Aero Engines im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine Unterperformance von 1,55 Prozentpunkten auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Mtu Aero Engines als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,55 insgesamt 34 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".