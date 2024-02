MTU Aero Engines Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Mtu Aero Engines beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 29,52 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,33 an, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Mtu Aero Engines auf 202,9 EUR, während der aktuelle Kurs bei 218 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,44 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 liegt bei 201,12 EUR, was einen Abstand von +8,39 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Bei einer Dividende von 1,57 % liegt Mtu Aero Engines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (3,12 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger. Die Differenz von 1,55 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Somit erhält die Mtu Aero Engines-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.