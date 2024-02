MTU Aero Engines Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung über Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen wird die Einschätzung für Aktien neu bewertet. Im Fall von Mtu Aero Engines wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Mtu Aero Engines eine Performance von -7,58 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die durchschnittlich um 2,73 Prozent gestiegen sind, zu einer Underperformance von -10,3 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,64 Prozent erzielte, zeigt Mtu Aero Engines eine Unterperformance von 10,21 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Mtu Aero Engines liegt bei 23,85 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 32,73, was darauf hinweist, dass Mtu Aero Engines hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Mtu Aero Engines-Aktie am letzten Handelstag bei 225,1 EUR lag, was einem Unterschied von +11,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (202,67 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 205,06 EUR um +9,77 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.