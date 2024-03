MTU Aero Engines Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Bei der Mtu Aero Engines hat sich in den letzten Wochen wenig an der Stimmungslage in den sozialen Medien geändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde und die Aktie daher ein "Gut"-Rating erhält.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Mtu Aero Engines von 225,1 EUR eine positive Entwicklung, da er um 11,33 Prozent über dem GD200 (202,19 EUR) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 211,22 EUR liegt, signalisiert der Kurs mit einem Abstand von +6,57 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt wird der Kurs der Mtu Aero Engines-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich schneidet die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -2,17 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche von 6,14 Prozent liegt die Mtu Aero Engines mit 8,3 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einschätzung der Aktie der Mtu Aero Engines, mit einem RSI7-Wert von 26,06 und einem RSI25-Wert von 46,67. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.