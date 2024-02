MTU Aero Engines Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Mtu Aero Engines: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Bei einer Dividendenrendite von 1,57% schneidet Mtu Aero Engines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (3,11%) schlechter ab. Die Differenz von 1,54 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Aktie von Mtu Aero Engines wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 20,55 liegt sie insgesamt 39% niedriger als der Branchendurchschnitt von 33,83 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 202,37 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 215,3 EUR liegt, eine Differenz von +6,39%. In diesem Fall wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (208,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,42%), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In der Summe ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,58%, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 6,12% gestiegen sind, was einer Underperformance von -13,7% im Branchenvergleich für Mtu Aero Engines entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,73% im letzten Jahr, wobei Mtu Aero Engines um 12,31% unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.