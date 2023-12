MTU Aero Engines Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Diskussionen über Mtu Aero Engines in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 206,71 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 193 EUR -6,63 Prozent darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie damit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Mtu Aero Engines haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines in diesem Bereich daher ebenfalls ein "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Mtu Aero Engines gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 20,55 insgesamt 33 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die Aktie von Mtu Aero Engines also als angemessen bewertet, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.