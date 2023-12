MTU Aero Engines Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenrendite der Mtu Aero Engines liegt derzeit bei 1,79 %, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bedeutet. Mit einem Unterschied von 1,45 Prozentpunkten fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mtu Aero Engines steht bei 52,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 43,96 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Mtu Aero Engines bei 207,39 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 189,15 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -8,8 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 181,25 EUR, was zu einem Abstand von +4,36 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Mtu Aero Engines eine Rendite von -5,98 Prozent auf, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, während die Mtu Aero Engines mit 10,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.