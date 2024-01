MTU Aero Engines Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die technische Analyse der Mtu Aero Engines zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 204,33 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 218,4 EUR liegt. Dies ergibt eine Differenz zum GD200 von +6,89 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 193,11 EUR, was einer Differenz von +13,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Mtu Aero Engines in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Werte, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Die erhöhte Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines einen Wert von 20,55 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und auf dieser Grundlage ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt hat, was 13,02 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im gleichen Zeitraum liegt die jährliche Rendite für die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" bei 6,16 Prozent, wobei Mtu Aero Engines aktuell um 13,74 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.