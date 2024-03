MTU Aero Engines Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Mtu Aero Engines ist derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an acht Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an sechs Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind überwiegend positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zu Mtu Aero Engines zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu der "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Mtu Aero Engines mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,55 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, wodurch der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Allerdings weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1,57 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 %. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.