MTU Aero Engines Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die aktuelle Dividendenrendite von Mtu Aero Engines steht in einem negativen Verhältnis von -1,46 Prozent zum Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) von Mtu Aero Engines weist einen Wert von 16,17 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 32,85, was eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,55, was 39 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche und somit als unterbewertet gilt. Die Stimmung der Anleger gegenüber Mtu Aero Engines ist größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Die Handelssignale ergeben eine überwiegend positive Bewertung. Insgesamt wird Mtu Aero Engines aufgrund dieser Faktoren als "Gut" eingestuft.