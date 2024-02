MTU Aero Engines Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann dies bestimmt werden. Im Fall der Mtu Aero Engines-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage derzeit einen Wert von 15, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Mtu Aero Engines-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Mtu Aero Engines-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt, was 10,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 3,15 Prozent, und die Mtu Aero Engines-Aktie liegt aktuell 10,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mtu Aero Engines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung für Mtu Aero Engines in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.