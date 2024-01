MTU Aero Engines Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Aktienkurs von Mtu Aero Engines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 14,04 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 7,57 Prozent, und Mtu Aero Engines liegt aktuell 15,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Bewertung von Aktienkursen lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen über Mtu Aero Engines aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, da neun von ihnen negativ sind und keine positiven Signale vorhanden sind. Dies führt zu dem Befund, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,55 auf, was 35 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.