MTU Aero Engines Aktie: Die Bären zittern!

Mtu Aero Engines hat in den letzten 12 Monaten eine leichte Unterperformance gezeigt, da der Aktienkurs um -2,08 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 8,36 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors von 7,06 Prozent Rendite lag Mtu Aero Engines um 9,14 Prozent darunter. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Mtu Aero Engines-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 196,3 EUR lag, was einem Unterschied von -4,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 205,69 EUR entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 186,88 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs um +5,04 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Mtu Aero Engines, mit insgesamt neun positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mtu Aero Engines-Aktie zeigt, dass sie momentan überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 27,7 Punkten liegt. Der längerfristige RSI25 von 39,64 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Mtu Aero Engines eine "Gut"-Bewertung sowohl für die Anlegerstimmung als auch für den Relative Strength Index.