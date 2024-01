MTU Aero Engines Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Aktienkurs von Mtu Aero Engines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -10,44 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 8,36 Prozent gestiegen. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,06 Prozent, wobei Mtu Aero Engines 9,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 205,69 EUR für den Schlusskurs der Mtu Aero Engines-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 196,3 EUR, was eine Abweichung von -4,57 Prozent bedeutet und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 186,88 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 5,04 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mtu Aero Engines bei 20,55 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 31,47, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Mtu Aero Engines in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.