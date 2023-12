MTU Aero Engines Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von Mtu Aero Engines bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,79%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung liegt der Ertrag jedoch um 1,48 Prozentpunkte niedriger. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Mtu Aero Engines derzeit mit einem Wert von 78,82 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung-Branche ergibt sich eine Performance von -3,05% für Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 3,61% in der Branche, was eine Underperformance von -6,65% für Mtu Aero Engines bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 2,72%, wobei Mtu Aero Engines 5,76% unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass Mtu Aero Engines eine durchschnittliche Diskussionsaktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.