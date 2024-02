MTU Aero Engines Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die technische Analyse der Mtu Aero Engines zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 203,3 EUR angestiegen ist, während die Aktie selbst auf 213 EUR gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,77 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 198,67 EUR, was einem Abstand von +7,21 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Mtu Aero Engines derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mtu Aero Engines-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,88 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Mtu Aero Engines basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Mtu Aero Engines-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und den Relative Strength Index.