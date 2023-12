MTU Aero Engines Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Dividendenpolitik von Mtu Aero Engines weist derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche auf. Der Unterschied beträgt 1,47 Prozentpunkte (1,79 % gegenüber 3,26 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mtu Aero Engines diskutiert, mit 13 Tagen, in denen positive Themen im Vordergrund standen, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "gut"-Einschätzung der Aktie führt. Jedoch haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Fokus standen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,98 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche verzeichnete im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von 3,86 Prozent, und auch hier liegt Mtu Aero Engines mit 9,84 Prozent deutlich darunter.

Die technische Analyse der Mtu Aero Engines-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 184,7 EUR lag, was einem Unterschied von -11,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (207,82 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Mtu Aero Engines-Aktie daher eine "neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.