Die MTR-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der MTR-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 33,77 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 30,3 HKD einen Abstand von -10,28 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 29,29 HKD, was einer Differenz von +3,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die MTR-Aktie ergibt.

Des Weiteren liefert eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wichtige Einblicke. In dieser Hinsicht zeigt MTR interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf diesem Aspekt.

In Bezug auf die Dividende weist MTR derzeit eine Dividendenrendite von 4,54 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,34 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,8 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die MTR-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,05 Prozent erzielt hat, was 20,58 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 0,75 Prozent, und MTR liegt aktuell 25,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.