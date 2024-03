MTR Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Die Aktie der Mtr wird derzeit charttechnisch analysiert und zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 25,7 HKD liegt 16,34 Prozent unter dem GD200 von 30,72 HKD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 26,22 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand -1,98 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mtr-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so zeigt sich, dass die Diskussionintensität bezogen auf Mtr langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Mtr 4,72 Prozent, was 1,75 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mtr eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der "Straße und Schiene"-Branche liegt Mtr mit einer Rendite von -30,94 Prozent bzw. 26,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.