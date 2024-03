MTR Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Mtr wird der RSI anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Mtr-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 signalisiert ein "Neutral"-Rating für Mtr, da er bei 47,83 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mtr-Aktie bei 30,34 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 25,6 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 25,88 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da die aktuelle Differenz bei -1,08 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Mtr 4,72 Prozent, was 1,75 Prozent über dem Mittelwert (2,97) für diese Aktie liegt. Dadurch erhält Mtr eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtr-Aktie mit 20,47 auf Basis der heutigen Notierungen 50 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.